Stiri pe aceeasi tema

- IPJ Constanța a deschis, miercuri, dosar penal pentru abuz in serviciu dupa ce un un polițist local din Constanța a ridicat mașina unei femei cu dizabilitați de pe un loc destinat acestor persoane, deși femeia avea in geam semnul care indica acest lucru. Primaria Constanța, in subordinea careia se afla…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bacau au deschis un dosar penal in care fac cercetari dupa ce, in cadrul unei parade cu „mascati” din comuna Berzunti, mai multe persoane s-au costumat in soldati rusi si au defilat cu autovehicule imitand pe cele militare, avand inscriptionata…

- O masina in care se aflau o femeie si fratele ei, in varsta de sapte ani, a fost lovita de tren in judetul Neamt. Copilul a fost scos de martori in stare de inconstienta, dar cu semne vitale. Ambele victime au fost transportate la spital. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Neamt a transmis ca…

- Fiul in varsta de 31 de ani al procurorului Teodor Nița de la Parchetul Curții de Apel Constanța s-a impușcat in cap, duminica, cu arma tatalui sau. Procurorul a fost cel care a sunat la 112 pentru ajutor. Tanarul a fost transportat in stare grava la spital. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta…

- O masina de Politie, care circul cu girofarul pornit pe șoseaua Barbu Vacarescu din Capitala, s-a ciocnit, marti dimineata, cu un alt autovehicul. Soferul autospecialei Politiei si pasagerul au fost raniti, fiind transportati la spital. ”La data de 08 Noiembrie a.c., in jurul orei 08.47, Brigada Rutiera…

- Mașina folosita de Nicușor Dan a fost ridicata, miercuri dimineața, de Poliția Locala Sector 5 pentru ca era parcata neregulamentar. Una dintre mașinile pe care edilul Capitalei le folosea de ani buni, a fost ridicata in aceasta dimineața de Poliția Locala din Sectorul 5. Se pare ca autoturismul ar…

- Poliția a inceput cercetarile in cazul incendiului izbucnit marți seara la un imobil de lux situat pe Șoseaua Nordului din Capitala, in cartierul Francez. Proprietarul imobilului ar fi construit in plus doua etaje, care nu erau in autorizatie. ”In urma verificarilor efectuate, la data de 12 octombrie…