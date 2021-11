Stiri pe aceeasi tema

- O minora de 13 ani a fost batuta de doua adolescente. Agresoarele au varsta cuprinsa intre 13 și 14 ani, iar cearta dintre ele ar fi izbucnit in apropierea unei școli din Caransebeș. In ciuda faptului ca foarte mulți elevi au fost de fața la incident, nimeni nu a sarit in ajutorul fetiței. Unii dintre…

- VIDEO| Dosar penal pentru o minora care a BATUT și UMILIT alte doua copile din Alba: Agresiunile au fost distribuite pe rețele de socializare VIDEO| Dosar penal pentru o minora care a BATUT și UMILIT alte doua copile din Alba: Agresiunile au fost distribuite pe rețele de socializare La data de 4 noiembrie…

- O adolescenta in varsta de 16 ani din orasul Costesti, judetul Arges, a murit, joi, dupa ce i s-a facut rau la scoala, politistii deschizand o ancheta in acest caz. „In ziua de 14 octombrie a.c., politistii (…) au fost sesizati prin 112 cu privire la faptul ca o eleva a unei unitati de invatamant din…

- Politistii aradeni au inceput o ancheta la un liceu din orasul Lipova, unde un elev a fost batut de alti colegi in sala de cursuri, iar familia victimei depus o plangere alaturi de imagini cu agresiunea filmata, transmite Agerpres. Incidentul a avut loc luni, la Liceul „Atanasie Marinescu”, fiind implicati…

- O cearta intre doi frați, de 67 și 70 de ani, s-a finalizat cu spitalizarea celui mai in varsta. Mai mult, oamenii legii au descoperit și alte nereguli la fratele mai mic. Un apel la 112 anunța ieri ca un barbat a fost lovit de fratele sau. Cei doi, de 67 și 70 de ani, s-au certat și lovit ”in drumul…

- Vineri, 27 august a.c., Poliția a fost sesizata, de catre o femeie, din municipiul Zalau, prin apelul de urgența 112, despre faptul ca pe strada General Dragalina are loc un scandal in care sunt implicate mai multe persoane.Ajunși la fața locului, polițiștii au aplanat in scurt timp scandalul și au…

- Un padurar din Dambovița a fost batut de cinci barbați chiar in curtea lui. Inspectoratul de Politie Judetean a anunțat ca a fost deschis un dosar penal. Trei dintre agresori au fost reținuți. Incidentul a avut loc dupa ce padurarul i-ar fi prins la furat de lemne. Cei cinci agresori l-au urmarit pe…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au organizat noi acțiuni pentru creșterea gradului de siguranța al cetațenilor, descurajarea incalcarii normelor legale, menținerea ordinii și liniștii publice și verificarea respectarii masurilor impuse in contextul pandemiei de COVID-19.Astfel,…