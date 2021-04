Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore si s-a ales cu dosar penal dupa ce a batut un elev in Scoala Gimnaziala din comuna Ciurea, a informat, luni, Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Iasi. Ioana Bilea, purtator de cuvant in cadrul IPJ Iasi, a declarat, luni, ca politistii efectueaza cercetari…

- La data de 16 martie 2021, polițiștii din Aiud au fost sesizați, de catre o femeie de 32 de ani, din Aiud, cu privire la faptul ca, in dimineața aceleiași zile, ar fi fost agresata de catre soț, care i-ar fi aplicat mai multe lovituri, cu pumnii și picioarele. In urma aplicarii formularului de evaluare…

- Polițiștii din Aiud au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-ar fi agresat soția. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru violența in familie. Potrivit IPJ Alba, la data de 16 martie 2021, polițiștii din Aiud au fost sesizați, de catre o femeie de 32 de ani, din Aiud, cu […]…

- Politistii din Ploiesti au deschis un doar penal si anunta ca fac cercetari dupa ce un tanar de 18 ani, fotbalist, a fost batut in fata unei case de pariuri din municipiu in urma unui conflict iscat in incinta stabilimentului. In scandal este implicat tanarul jucator Mihai Constantinescu, care in…

- Eveniment Dosar penal pe numele unui roșiorean care și-a batut mama, o batrana de 93 de ani februarie 8, 2021 14:49 Un barbat de 64 de ani, din Roșiori de Vede, s-a ales cu un dosar penal pentru violența in familie, dupa ce și-a batut mama, o batrana de 93 de ani, potrivit reprezentanților Poliției…

- O femeie de 90 de ani din Tulcea s-a ales cu dosar penal, dupa ce o vecina de-a ei a sunat la 112 și s-a plans ca femeia i-a spart ușa și a luat-o la bataie cu pumnii și picioarele. “In data de 07 februarie, in jurul orei 10:30, jandarmii tulceni au fost solicitati, prin […] The post Se intampla in…

- Polițiștii din Sebeș au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-a agresat soția. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru violența in familie. Duminica, polițiștii din Sebeș au fost sesizați, de catre o femeie de 30 de ani, din municipiu, cu privire la faptul ca ar fi fost agresata…

- Un barbat din localitatea Dumitra s-a ales cu dosar penal, dupa ce și-a agresat soția. Totodata, polițiștii au emis impotriva acestuia un ordin de protecție provizoriu. In seara de 4 ianuarie, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Nasaud au intervenit la un caz de violența domestica, sesizat in localitatea…