Dosar penal deschis în cazul grevei STB care a paralizat Capitala Poliția Capitalei transmite ca Brigada de Poliție s-a sesizat din oficiu in cazul grevei Societații de Transport București care a paralizat, joi, Capitala din punct de vedere al traficului rutier. „Avand in vedere protestul organizat de catre angajați ai Societații de Transport București, Direcția Generala de Politie a Municipiului București – Brigada de Poliție pentru Transportul Public s-a sesizat din oficiu, ieri, 20 ianuarie, cu privire la savarșirea infracțiunii de declararea grevei de catre organizatori cu incalcarea condițiilor prevazute de lege (Legea dialogului social – nr 62 din 2011).… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

