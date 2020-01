Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 a anuntat miercuri ca a deschis un al doilea dosar penal in cazul unui alt pacient care a fost operat in luna martie 2019 la Spitalul Floreasca si care ar fi suferit arsuri in timpul interventiei chirurgicale. ‘La data de 08.01.2020, pe rolul Parchetului…

- Politia Capitalei s-a autosesizat si a demarat o serie de verificari dupa ce Victor Costache, ministrul Sanatatii, a declarat ca un alt pacient ar fi fost ars in urma unei interventii chirurgicale la Spitalul Floreasca din Bucuresti.

- Politia Timis a deschis dosar penal in rem pentru ucidere din culpa in cazul deratizarii dintr-un bloc din Timisoara, de pe strada Mioritei, in urma careia trei persoane au decedat si mai multi adulti si copii au ajuns la spital.

- Situația de la clubul de handbal Corona Brașov este exploziva, dupa ce Agenția Naționala Anti-Doping a anunțat, luni, ca trei handbaliste sunt suspecte ca au utilizat o tehnica de terapie interzisa conform regulamentului WADA. Pe lista ANAD figureaza sportivele Cristina Laslo, Bianca Bazaliu și Daciana…

- Politistii din Braila au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul unei tinere de 19 ani care a murit la Spitalul Judetean Braila, la o luna de la nastere. Parintii fetei spun ca aceasta a murit din cauza unei septicemii pentru ca medicii nu i-au eliminat, dupa ce a nascut, toata placenta,…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 a deschis un dosar penal in care efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa, distrugere, neluarea si respectiv nerespectarea normelor de securitate si sanatate in munca, in cazul macaralei care s-a prabusit…

- Procurorii DNA ar fi deschis dosar penal in rem, in cazul dezvaluirilor Rise Project despre Dan Barna. Anchetatorii vizeaza o posibila fraudare a fondurilor europene, potrivit G4Media.ro. Surse apropiate anchetei au explicat ca dosarul clasat de DNA structura teritoriala Alba ar fi cuprins doar o mica…

- Un pacient ce urma sa plece acasa a fost gasit mort in curtea Spitalului Judetean Slatina. Cadrele spitalului s au alarmat cand au vazut ca lipseste la ora 4 si jumatate dimineata, l au cauta si l au gasit mort in curtea spitalului. Pacient fusese internat in sectia de cardiologie, scrie digi24.ro.…