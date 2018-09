Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Galați au deschis, luni, un dosar penal in rem, in cazul atacului armat produs in apropierea unei sali de jocuri de noroc din Galați, cand un barbat a fost ranit și a ajuns la spital cu mai multe rani impușcate pe corp, scrie Mediafax.Potrivit…

- A fost deschis un dosar penal in cazul baschetbaliștilor care au fost atacați la Braila. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Braila fac cercetari in cadrul dosarului penal pentru vatamare corporala, iar reprezentanții Clubului Cuza Sport spun ca atacul a fost unul fara motiv. Trebuie menționat…

- Procurorii Parchetului de pe lânga Judecatoria Braila fac cercetari în cadrul dosarului penal pentru vatamare corporala deschis dupa ce doi baschetbalisti de la clubul Cuza Sport au fost atacati si au ajuns la spital.

- Parchetul General a precizat, marti, la solicitarea AGERPRES, ca a deschis un dosar penal in care verifica daca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a procedat corect atunci cand a cerut Uniunii Notarilor Publici sa propuna numirea sa in functia de notar...

- La data de 09.08.2018, in jurul orei 18.20, la dispeceratul Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu, printr-un apel 112, a fost sesizat faptul ca, pe un camp de langa DN1, in afara localitații Scoreiu, la o lucrare efectuata in apropierea unui ștrand aflat in construcție, s-a surpat solul…

- La data de 17 iulie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci au fost sesizați prin apelul 112 de un participant la trafic, despre faptul ca, pe DN67 Bengești Ciocadia, a avut loc un eveniment rutier soldat cu o victima. La locul accidentului s-au deplasat polițiști care au efectuat cercetarea…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie Gorj au declarat vineri dimineata pentru News.ro ca politistii au deschis un dosar penal in rem pentru infractiunea de ucidere din culpa. Oamenii legii au fost sesizati de reprezentantii spitalului despre decesul barbatului si urmeaza sa fie facuta necropsia…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj au deschis un dosar penal pentru tentativa de omor in cazul subofiterului de la ISU Cluj ranit dupa ce o cutie lasata langa masina sa a explodat. Subofiterul a suferit un traumatism cranio-facial si este internat la UPU.Surse medicale au declarat…