Va disparea "Internetul liber", așa cum il știm? Sau va fi salvata in sfarșit creativitatea "innabușita" financiar, pana acum, de giganții Google și Facebook? Parlamentul European este așteptat sa voteze, saptamana aceasta, asupra unui proiect de directiva europeana privind drepturile de autor, iar rezultatul, daca ne luam dupa susținatorii fiecarei tabere in dezbaterea aprinsa de pe marginea acestui subiect, ar trebui sa zdruncine din temelii ordinea actuala a Internetului in general, iar in special pe cea a presei și a culturii in epoca digitala. Vezi care sunt mizele proiectului de directiva…