- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a finalizat azi judeca apelului in dosarul in care Teodosie Petrescu, arhiepiscopul Tomisului, trimis in judecata de DNA, a fost achitat in prima instanta, la Curtea de Apel Constanta. Arhiepiscopul Tomisului este acuzat de folosirea sau prezentarea cu…

- Judecarea dosarului "Microsoft 3", in care au fost trimisi in instanta, printre altii, fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu si fostul jucator de tenis Dinu Pescariu, se va relua de la zero, dupa ce unul dintre judecatori din completul de la Inalta Curte s-a pensionat. Magistratii…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat, miercuri, pentru 22 ianuarie, dezbaterile asupra cererii presedintelui Senatului, Teodor Melescanu, de solutionare a unui conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie in privinta constituirii completurilor de judecata, au precizat,…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Corina Corbu, a afirmat, miercuri, in plenul Curtii Constitutionale a Romaniei, ca Instanta suprema nu a adaugat la lege si nu a alterat dispozitiile legale cu privire la compunerea completurilor de judecata in materie penala. "Inalta…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a fostului vicepreședintelui ANAF Șerban Pop, care este acuzat de luare de mita. Potrivit unui comunicat al DNA, in perioada 31 ianuarie – 23 decembrie 2008, fostul șef de la ANAF ar fi pretins de la un om de afaceri suma de 5.000.000…

- Nu exista un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu modul de compunere a completurilor de 3 judecatori, iar presedintele Senatului, Teodor Melescanu, a reclamat la CCR o eventuala culpa a legiuitorului, sustine Instanta suprema…