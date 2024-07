Dosar instrumentat de DIICOT: Mai multe persoane suspectate de proxenetism, trimise in judecata, sub acuzatia ca au exploatat sexual o mama si fiica

Facem precizarea ca, pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate benficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de Procedura Penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.Incepe judecata in dosarul in care mai multe persoane au fost deferite justitiei de catre DIICOT Constanta, sub suspiciunea de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism, lipsire de libertate in mod illegal si spalare de bani. Procurorii ...