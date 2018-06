Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ICCJ a condamnat o pe fostul ministru Elena Udrea la 6 ani de inchisoare in dosarul Gala Bute pentru luare de mita si abuz in serviciu.Decizia instantei este definitiva. In acelasi dosar, Rudel Obreja a primit o pedeapsa de cinci ani cu executare. ...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronuntat marti decizia definitiva in dosarul “Gala Bute”, Elena Udrea fiind condamnata la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Rudel Obreja a fost condamnat in acelasi dosar la 5 ani de inchisoare. La ultimul termen al procesului, care…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a mentinut astfel sentinta din prima instanta, atat pentru Elena Udrea, cat si pentru Rudel Obreja, fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, condamnat la cinci ani de inchisoare pentru evaziune fiscala Elena Udrea declara recent la Romania TV ca "ar fi absurd"…

- Directorul SRI, Eduard Hellvig, a demarat procedura de desecretizare a protocolului de cooperare dintre Serviciul Roman de Informații, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și Inalta Curte de Casație și Justiție, semnat in anul 2009. Serviciul Roman de Informații a trimis, in cursul…

- Viorel Hrebencic a fost condamnat, miercuri, de magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, la doi ani de inchisoare cu executare in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri. Decizia instantei supreme nu este definitiva. In acelasi dosar, fostul deputat Ioan Adam, acuzat de instigare la abuz in…

- Omul de afaceri Ioan Becali va fi pus in libertate, miercuri, dupa ce judecatorii Tribunalului Ialomita au respins contestatia DNA la prima decizia de liberare conditionata. “In baza art. 425 ind.1 alin.7 pct.1 lit. b Cod procedura penala, respinge ca nefondata contestatia formulata de Parchetul de…

- Avocatul Elenei Udrea a anunțat, vineri, la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) – care judeca dosarul “Gala Bute”, aflat la ultimul termen – ca fostul ministru al dezvoltarii a primit, la finele lunii martie, statutul de refugiat politic in Costa Rica. Prin urmare, a solicitat instanței ca Udrea…