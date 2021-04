Dosar DNA Militar: Procurorul 10 August, deconturi șocante! Iata ca ”minunea” de la DGIA ține mai mult de trei zile! Și dupa ce generalul Cristian Gherghe a fost arestat pentru deconturi fictive de 180.000 euro, un nou raport parvine procurorilor de la DNA Militar. Unul cu privire la decontarea unor ”misiuni” care ramane de stabilit cat de reale au fost. Și mai ales […] The post Dosar DNA Militar: Procurorul 10 August, deconturi șocante! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi medici si o asistenta din Siracuza, estul Siciliei, sunt anchetati de procuratura italiana sub acuzatia de omor prin imprudenta, dupa ce un ofiter de marina a murit la cateva ore dupa administrarea vaccinului de la AstraZeneca. Procurorul de caz a ordonat „ca masura de precautie”, sechestrarea a…

- Verificari la Ocolul Silvic Focsani, dupa ce un ONG a semnalat ca mai multe animale - vulpi si sacali - au fost impuscate si apoi abandonate in Rezervatia Naturala Padurea Merisor de la Biliesti. Vanarea acestor animale nu este interzisa, dar Directia Silvica spune ca, din primele informatii, acestea…

- Curtea de Apel Timisoara a dat azi sentintele intr-un dosar deschis in anul 2016 de DNA in care sunt impolicati fostul slef al IPJ Timis, Sorin Muntean si Dumitru Pavel, la vremea respectiva șef al Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Timis, Primul a fost condamnat la…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Vatra Dornei au trimis in instanța zilele trecute un dosar in care vor fi judecați trei inculpați, pentru infracțiuni legate de fals intelectual, complicitate la fals intelectual și neglijența in serviciu. Atrage atenția numele lui Silviu Nicușor ...

- Procurorii au deschis luni, un dosar penal pentru omor, in cazul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, dupa ce a fost publicat un articol in presa locala, in care o sursa a declarat sub protectia anonimatului ca ar fi ucis ca fost angajat al Sectiei ATI, atat el, dar si alte cadre medicale,…

- „Avand in vedere articolul, vom deschide un dosar cu privire la infracțiunea de omor. Urmeaza ca un procuror din cadrul Parchetului sa faca cercetari in cauza”, a declarat prim-procurorul Ion Veștemean pentru EuropaFM .Anunțul procurorului vine dupa ce un fost angajat al secției ATI de la Spitalul…

- Procurorii Tribunalului București au prezentat noi detalii in cazul polițiștilor reținuți pentru tortura. Potrivit anchetatorilor, in seprembrie anul trecut polițiștii au "pedepsit" doua persoane care le-au atras atenția ca nu poarta masca de protecție. Oamenii legii i-au torturat, umilit și abandonat…

- Steaua contra Dinamo. Ministerul Apararii contra Ministerul de Interne și Securitate. Razboiul instituțional s-a descarcat in sportul romanesc de dinainte de 1989 printr-o rivalitate marcata de presiuni, șantaje și influențe oculte. In 2021, Ministerul Apararii controleaza clubul Steaua, aflat in drumul…