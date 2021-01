Stiri pe aceeasi tema

- Un bebeluș de doar șase saptamani a ajuns in stare extrem de grava la spital dupa ce a fost botezat. Din primele informații publicate de presa locala Ziar de Suceava , micuțul a inceput sa se simta rau in momentul in care preotul l-a scos din cristelnița. Copilul a facut stop cardio-respirator, intrucat…

- Actorul Bogdan Stanoevici (62 de ani) a murit astazi in Spitalul de boli cardiovasculare CC Iliescu, au declarat pentru G4Media.ro surse oficiale. El a ajuns in stare grava din cauza infectarii cu noul coronavirus. Stanoevici, fost ministru pentru romanii de pretutindeni in guvernul Ponta, s-a remarcat…

- Casa celebrului raper și producator musical, Dr. Dre, a fost vizata de hoți in timp ce acesta se afla internat din cauza unui anevrism cerebral. Patru persoane au fost arestate in urma unei tentative de intrare prin efractie in casa lui Dr. Dre. Politia din Los Angeles a ajuns la casa din Brentwood…

- Un barbat din Cantemir a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost injunghiat de prietenul de pahar. Incidentul a avut loc la data de 29 decembrie. Poliția din Cantemir a fost sesizata de o femeie, locuitoare a raionului, care a comunicat ca la ieșirea din satul Cania, are loc o incaierare intre…

- Nu vin vesti bune de la Institutul Inimii din Capitala. Actorul Bogdan Stanoevici se afla in stare grava la ATI, motiv pentru care medicii au decis sa apeleze urgent la ECMO. Actorul Bogdan Stanoevici, in stare grava din cauza COVID-19 Coronavirusul nu iarta pe nimeni. Medicii de la Institutul Inimii…

- Un barbat de 55 de ani este in stare grava dupa ce a fost lovit de un cal, in zona capului. A fost solicitat elicopter SMURD. Incidentul s-a petrecut in localitatea Ghețari, comuna Garda de Sus. La fața locului intervine stația de Pompieri Campeni, pentru acordare prim ajutor medical. Potrivit ISU Alba,…

- Un copil in varsta de doar o luna, cu Covid-19, a fost transferat, luni, in stare grava la Spitalul de Copii din Iași. Purtatorul de cuvant al Spitalului de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, dr. Dan Teodorovici, a declarat ca bebelușul, din Manastirea Humorului, a fost ...

- Ioan Jauca, preotul care pana anul acesta slujea in Prundu Bargaului s-a stins, dupa ce s-a infectat cu Covid-19. Un alt preot de pe Valea Bargaului este in stare grava, la Spitalul Județean de Urgența Bistrița, dupa ce a fost infectat cu același virus. Primarul Doru Crișan a anunțat, pe pagina sa…