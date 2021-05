Dosar de trădare națională! MRU, azil politic în Austria! Oricat s-ar zbate bietul Gheorghița, vaccinarea nu merge deloc așa cum trebuie! De fapt, marea problema fiind ca medicii și voluntarii nu pot ține pasul cu angajamentele exacerbate luate de catre guvernanți la presiunea expresa a lui Klaus Iohannis. Cel care a mizat poate prea mult ca ”vaccinarea mea” il va repoziționa in ochii celorlalți […] The post Dosar de tradare naționala! MRU, azil politic in Austria! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Maraton de vaccinare impotriva COVID 19 , in Municipiul SEBEȘ, fara programare prealabila in platforma naționala. Ce tip de vaccin va fi utilizat Maraton de vaccinare impotriva COVID 19 , in Municipiul SEBEȘ, fara programare prealabila in platforma naționala. Ce tip de vaccin va fi utilizat Direcția…

- Un dosar penal a fost deschis dupa uciderea ursului Arthur. Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Secuiesc fac cercetari pentru braconaj și uz nelegal de arma. Deocamdata, a inceput urmarirea penala in rem, fara ca vreo persoana sa fie pusa sub acuzare. Miercuri, organizatiile Agent…

- Scepticismul fata de vaccinarea impotriva noului coronavirus ramane raspandit in Uniunea Europeana, potrivit unei declaratii facute de un inalt oficial european cu referire la un sondaj realizat la nivelul UE. Concluziile arata ca obiectivul UE de a obtine imunitatea colectiva in acest an risca sa…

- Nicușor Dan a prezentat primele rezultate de la vaccinare drive-thru din București, de la centrul de vaccinare anti-COVID-19 din Piața Constituției. Acesta este primul centru de vaccinare drive-thru din București. Vaccinarea a inceput la ora 8, iar in primele 2 ore, au fost vaccinate deja 100 de…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier, in varsta de 65 de ani, a fost vaccinat joi impotriva Covid-19 cu o prima doza de vaccin AstraZeneca-Oxford, dupa ce Germania a decis sa rezerve acest produs persoanelor in varsta de peste 65 de ani, anunta presedintia germana, relateaza AFP. Gestul vine…

- Romania a carantinat lotul de vaccinuri incriminat pentru mai multe decese in Italia și Austria. Vaccinarea cu AstraZeneca continua insa! Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, medicul Valeriu Gheorghița, a spus, joi seara, la Sinteza Zilei, ce trebuie sa faca persoanele care s-au vaccinat…

- Austria a suspendat administrarea vaccinului anti-Covid dezvoltat de Oxford si AstraZeneca dintr-un lot de doze, ca masura de precautie, dupa ce a fost inregistrat un deces si o persoana a prezentat complicatii grave scrie The Guardian, citat de News.ro. „Biroul Federal pentru Siguranta in Ingrijirea…

- Parlamentarul USR-PLUS de Buzau, Emanuel Ungureanu, lanseaza un atac fara precedent la adresa președintelui Klaus Iohannis, pe tema clasarii dosarului evenimentelor din 10 august 2018, acuzandu-l pe șeful statului de responsabilitate morala din punct de vedere moral și politic pentru „trantirea” dosarului.…