Stiri pe aceeasi tema

- O pacienta de la Spitalul Alexandru Obregia din Capitala a fost gasita moarta dupa ce a fost data disparuta in urma cu sase zile. Politistii au gasit-o pe femeie in cursul zilei de miercuri si au deschis un dosar de moarte suspecta in acest caz.

- Un caz de moarte suspecta strigator la cer a fost inregistrat la Spitalul de Psihiatrie „Al. Obregia”, din București. Disparuta de joia trecuta, Victoria Trandafirescu, o pacienta de 63 de ani, a fost gasita decedata, chiar in incinta unitații sanitare, dupa ce a fost data in urmarire și era cautata…

- Caz absolut șocant. Victoria Trandafirescu, o femeie internata la spitalul de Psihiatrie Alexnadru Obregia a disparut DIN SPITAL in urma cu șase zile. Astazi a fost gasita moarta. IN SPITAL. Robert Muntean, un tanar din București, s-a adresat disperat redacției cerandu-ne sprijinul pentru a o gasi…

- Un caz de moarte suspecta strigator la cer a fost inregistrat la Spitalul de Psihiatrie „Al. Obregia”, din București. Disparuta de joia trecuta, Victoria Trandafirescu, o pacienta de 63 de ani, a fost gasita decedata, chiar in incinta unitații sanitare, dupa ce a fost data in urmarire și era cautata…

- Poliția Capitalei cerceteaza un caz de dispariție suspecta a unei femei, de 63 de ani, chiar din incinta Spitalului de Psihiatrie „Alexandru Obregia”, din București. Cazul a fost semnalat, pentru „Evenimentul zilei”, de familia celei disparute, Victoria Trandafirescu.

- Un barbat de 49 de ani din Craiova a fost gasit mort, miercuri dimineata, in Cimitirul Roboaica din municipiu. In urma primelor cercetari, politistii au stabilit ca barbatul s-ar fi sprijinit de o cruce din ciment, care s-a rupt si a cazut peste el, fiind prins intre cruce si placa de ciment…

- O femeie in varsta de aproximativ 50 de ani a murit dupa ce, luni, s-a aruncat de la etajul șapte al unui bloc situat pe Calea Ferentari din București, in cauza fiind deschis un dosar penal pentru moarte suspecta, informeaza Poliția Capitalei.Polițiștii au deschis un dosar penal pentru moarte…

- A fost deschis dosar penal de moarte suspecta in cazul soțului lui Carmen Dan, care a fost preluat de procurorii Parchetul de pe langa Tribunalul Teleorman pentru continuarea cercetarilor. Polițiștii și procurorii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta in cazul soțului ministrului de Interne,…