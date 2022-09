Stiri pe aceeasi tema

- Operatiune de amploare a politistilor Direcției de Investigare a Criminalitații Economice. Anchetatorii au in vizor mafia lemnului si fac perchezitii la 146 de adrese din mai multe județe, intr-un uriaș dosar de evaziune fiscala, spalare de bani, taiere fara drept de arbori și

- Pe 15 septembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, au efectuat trei percheziții domiciliare, in localitațile Pitești și Sapata, la sediul unor societați comerciale și la locuinta unei persoane banuite…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice – Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au pus in aplicare trei mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul București și județele…

- Un barbat din albota, administratorul unui magazin de piese auto, este cercetat pentru evaziune fiscala. Potrivit informațiilor, barbatul in cauza nu a inregistrat documentele contabile ale firmei, venite din vanzarea pieselor auto. Prejudiciul total se ridica la 820.000 de lei. IPJ Argeș transmite:…

- Sambata, 23 iulie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au organizat si executat o actiune pe linia prevenirii si combaterii evaziunii fiscale si a contrabandei cu produse accizabile precum si pe linia prevenirii, descoperirii si combaterii activitatilor ilicite…

- In ziua de 05 iulie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, privind șase infracțiuni de evaziune fiscala in forma continuata și doua infracțiuni de…

- Astazi, 6 iulie, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice I.G.P.R. pun in executare 5 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti si judetele Giurgiu si Constanta, la sediile sociale si punctele de lucru ale unor societati, precum si la locuintele persoanelor banuite,…