Stiri pe aceeasi tema

- Victima accidentului feroviar mortal petrecut miercuri seara intre statiile Valea Sadului si Meri este o tanara de 19 ani din orasul Bumbesti-Jiu, a anuntat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Gorj, potrivit Agerpres."In aceasta dimineata, politistii Biroului Judetean de Politie Transporturi…

- Doi barbati din judetul Galati au ajuns la spital, dupa ce autoturismul in care se aflau condus de un sofer beat a lovit o masina stationata in afara partii carosabile, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean(IPJ) Galati, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, pe DJ 251C, in interiorul…

- O tanara in varsta de 18 ani, din judetul Suceava, a fost retinuta de politisti dupa ce ar fi furat bani, bijuterii, parfumuri si alte bunuri din doua locuinte din Targu-Neamt, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, conform Agerpres."Din cercetarile efectuate de politisti…

- Trei persoane au fost gasite decedate, duminica seara, intr-o locuinta din comuna argeseana Barla, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges."In seara zilei de 30 aprilie, in jurul orei 21,30, politistii din cadrul Politiei Orasului Costesti au fost sesizati (...) cu privire la faptul…

- Un barbat in varsta de 36 ani a fost accidentat, miercuri, de o masina condusa de o soferita, in parcarea unui supermarket din municipiul Roman, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. ‘Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca, in timp ce o femeie, de 49 ani, din…

- Un jandarm de 38 de ani care a incercat sa aplaneze un conflict intre doi barbati din cauza unui imprumut de cateva mii de euro a fost ucis in noaptea de sambata spre duminica, alte doua persoane fiind ranite. Potrivit prim-procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, Adrian Radu, faptele…

- Mai multe persoane din comuna Valea Lunga au fost surprinse de politisti in timp ce aruncau saci cu deseuri menajere in paraul care curge prin spatele locuintei lor, pe numele acestora fiind intocmite dosare penale, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, AGERPRES, de catre Inspectoratul de Politie…

- Cele doua lacașe de cult au fost sparte in noaptea de sambata spre duminica de persoane necunoscute care au furat sume de bani, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba, potrivit Agerpres.„La data de 19 februarie, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au fost sesizati…