- UPDATE Guvernatorul Mugur Isarescu este acuzat de CNSAS ca a turnat la Securitate persoane care se plangeau de condițiile de trai in regimul comunist. CNSAS sustine in documentul trimis instanței ca Mugur Isarescu a activat ca informator in perioada 1979-1989, furnizand fostei Securitati informatii…

- CNSAS sustine ca guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a activat ca informator in perioada 1979-1989, furnizand fostei Securitati informatii prin care se denuntau activitati potrivnice regimului totalitar comunist, precum comentarii negative la adresa nivelului de trai din Romania.Curtea de Apel…

- Curtea de Apel Bucuresti a dat publicitatii joi cererea prin care CNSAS solicita judecatorilor sa constate calitatea de colaborator al Securitatii in cazul guvernatorului BNR Mugur Isarescu. In documentul transmis la solicitarea AGERPRES, sunt mai multe pasaje anonimizate de catre reprezentantii Curtii…

- Curtea de Apel Bucuresti a facut publica cererea prin care CNSAS solicita judecatorilor sa constate ca guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, 71 de ani, a colaborat cu Securitatea timp de 10 ani, in perioada 1979-1989, potrivit ziare.com.”Așa cum rezulta din nota de constatare nr. (...), domnul (Mugur Isarescu…