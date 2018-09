”Nu exista nicio legatura intre exercitarea atribuțiilor de serviciu ale funcției de ministru al afacerilor interne, pe care o dețineam in 2015 și accidentul rutier in care și-a pierdut viața polițistul motociclist” este mesajul postat de Gabriel Oprea.

El a adaugat ca ”Așa cum am susținut in repetate randuri, am fost singura persoana acuzata de ucidere din culpa, aflata pe bancheta din spate a unui autoturism neimplicat intr-un accident rutier. Iata ca, Inalta Curte de Casație și Justiție a constatat ca nu exista un raport direct intre exercitarea atribuțiilor de serviciu ale ministrului…