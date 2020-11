Tribunalul Bucuresti (TB) a amanat, vineri, pentru 22 ianuarie 2021, solicitarea DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva fostilor sefi ai Jandarmeriei in dosarul "10 august". Este pentru a doua oara cand tribunalul amana dezbaterile in acest caz. Fostul procuror-sef al DIICOT Giorgiana Hosu a infirmat partial, pe 4 august, solutia de clasare a dosarului "10 august" si a dispus redeschiderea urmaririi penale in cazul fostilor sefi din Jandarmerie. Decizia de redeschidere a anchetei trebuie aprobata de un judecator, insa solicitarea DIICOT a trecut pe la mai multe instante. Curtea de Apel Bucuresti,…