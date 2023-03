Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat este „eroul” unei povești virale in China, dupa ce o parte din fostele lui iubite au venit la nunta lui și au protestat fața de modul in care acesta trateaza femeile, amenințand in același timp ca il vor „distruge”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Tzanca Uraganu și Alina Marymar se pregatesc de venirea pe lume a fetiței lor, insa nu se știu foarte multe detalii despre nunta. Ce declarații a facut iubita artistului despre acest subiect.

- Gheorghe Turda și Elena Merișoreanu, foști iubiți, in anii tinereții, se afla intr-un crunt razboi al declarațiilor pe seama motivului desparțirii. In timp ce Elena Merișoreanu a menționat ca erau ca doua pietre tari și ca n-ar fi avut o casnicie liniștita, Gheorghe Turda a dat de ințeles ca ea ar fi…

- -interviu cu Vasile Nagy, deputat de Arad Vasile Nagy a fost ales deputat in Parlamentul Romaniei in Circumscripția electorala nr. 2 Arad, fiind validat in 21 decembrie 2020 prin HCD nr.70/2020. Este vicepreședinte al Comisiei pentru știința și tehnologie și membru al Comisiei pentru mediu și echilibru…

- Ajunși la fața locului, polțiștii au descoperit ca realitatea este cu totul alta. Pe fondul unui scandal, barbatul a fost cel care a batut-o și a amenințat-o pe femeie, astfel ca pe numele lui a fost emis un ordin de protectie provizoriu, fiind intocmit si dosar penal pentru violenta in familie si amenintare.Mai…

- Un aradean care a fost condamnat in Italia la 16 ani de inchisoare pentru ca in 2008 si-a impuscat iubita, in regiunea Calabria, a fost prins de politistii aradeni in localitatea sa natala, Dezna, urmand sa fie prezentat judecatorilor in vederea demararii procedurilor pentru extradare, potrivit Agerpres."Politistii…

