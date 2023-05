Stiri pe aceeasi tema

- Ne apropiem de semifinalele Eurovision 2023. Delegația Romaniei a plecat azi spre Anglia. Mai exact spre Liverpool, acolo unde are loc ediția din acest an a concursului international. Reprezentantul Romaniei este Theodor Andrei, care va interpreta piesa D.G.T. (Off and On).

- Demersul filologului și eseistului roman Adrian Papahagi și al antropologului religios Teodor Baconschi ca ortodocșii sa sarbatoreasca Paștele in aceleași zile cu catolicii a starnit o dezbatere cu raspunsuri dure in Biserica Ortodoxa Romana.

- Cațiva dintre intelectualii din cadrul Bisericii Ortodoxe Romane au trimis o scrisoare catre Sfantul Sinod și catre Adunarea Naționala Bisericeasca in care cer schimbarea datei Paștelui. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Francisca a avut nevoie de terapie dupa divorțul de Bogdan Lațescu, astfel ca in fiecare saptamana solista merge la psiholog. De curand, ea a recunoscut ca formeaza un cuplu cu TJ Miles, fostul concurent de la Survivor Romania. Solista Francisca a fost extrem de sincera și a raspuns fara perdea la toate…

- Deși fanii știu ca Doru Tudoruț urma sa iși uneasca destinele cu Irina Baianț, cea care l-a facut tata de fete, puțini știu ca artistul a mai fost la un pas de a se casatorie, in perioada in care incearca sa se afirme in lumea muzicii.

- Ghinion uriaș pentru un barbat din satul Lipau, comuna Cucliu, județul Satu Mare. Dupa ce și-a agresat iubita fizic și verbal, individul a vrut sa se razbune și sa dea foc valizei cu haine a femeii.

- Codin Maticiuc și iubita lui opteaza pentru un stil de viața cat mai sanatos, iar noi avem dovada! Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri din Romania, au surprins imagini cu Codin Maticiuc și iubita lui, Ana Pandeli, in timp ce mergeau la sala de fitness.