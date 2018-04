Stiri pe aceeasi tema

- Unele alimente pe care obișnuim sa le folosim zi de zi in bucatarie pot avea efecte periculoase asupra sanatații daca sunt consumate in cantitați mari sau daca nu sunt folosite in mod corespunzator. Deși par inofensive și nimeni nu va spune lucruri rele despre ele, adevarul este cu totul altul.

- Etapa jurizarilor pe nevazute a celui de-al cincelea sezon ,,Chefi la cuțite” este in toi, iar in fața mesei de jurizare iși fac apariția printre cei mai inediți concurenți de pana acum.

- Fie ca tocmai te-ai mutat la casa ta, fie ca ai nevoie de o schimbare fresh in casa ta, decizia de a-ți lua mobila de bucatarie implica, pentru majoritatea dintre noi, o mulțime de alte mici alegeri.

- A fost semifinalista la "Chefi la cutite", iar acum ea insasi taie si spanzura in bucatarie. Originara din Vietnam, Chef Minh si-a gasit sufletul pereche in Romania și s-a stabilit la Timisoara. Dar azi nu e vorba despre dragoste, ci despre. razboi. in bucatarie! Pentru ca Maria Carneci și Andrei Ștefanescu…

- Australianul Caleb Ewan (MIT) a castigat miercuri, la sprint, cea de-a 2-a etapa a cursei cicliste Tour Down Under, impunandu-se in circuit la Stirling, pe distanta de 148 km, cu timpul de 4h 03 min 55 sec (medie orara: 36,5 km). Pe locurile urmatoare au sosit, in acelasi timp cu invingatorul,…

- Motociclistul Emanuel Gyenes, la Raliul Dakar 2018. Satamareanul a plecat duminica spre Lima. El participa la a 40-a ediție a celui mai greu rally-raid din lume. Deși a pornit din Satu Mare hotarat sa revina la clasa Maraton, clasa pe care a castigat-o de doua ori (edițiile 2011 și 2015), ieri, in urma…

- Decimata de absențe, patru la numar: fundașul Miguel Torres și mijlocașii Adrian, Juan Carlos și Diego Rolan, Malaga nu a reușit sa-și adjudece nici macar unul din cele trei puncte puse in jocul de luni seara, de pe teren propriu, ...