Doru Colgiu a ajuns la Tribunalul Constanta, pentru judecarea propunerii de arestare formulate de DNA! (FOTO-VIDEO)

- Loredana Atanasoaie, tanara care in august 2023 si-a ucis prietena in camera de hotel din statiunea Saturn, iar apoi i-a bagat cadavrul intr-un geamantan și l-a dus cu un taxi intr-un parc din Mangalia, a fost condamnata definitiv, joi, la 16 ani de inchisoare, relateaza Agerpres. Decizia a fost luata…

- Tanara care si-a ucis prietena, la Mangalia, i-a pus trupul intr-un geamantan si l-a abandonat in parc a fost condamnata, joi, la 16 ani de inchisoare, iar decizia Curtii de Apel Constanta este definitiva. Tribunalul Constanta o condamnase inițial, in luna aprilie, la 15 ani si trei luni de inchisoare.

- Dosarul a fost solutionat in prima instanta de Tribunalul Constanta, prin Hotararea nr. 545 2022, din 28 decembrie 2022, care a incetat procesul penal pornit impotriva lui Daniel Lintes, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale Decizia Tribunalului a fost contestata la Curtea de Apel…

- Cetateanul ucrainean acuzat de procurorii DNA Constanta de cumparare de influenta, in forma continuata a fost arestat preventiv Decizia a fost luata de judecatorii de la Tribunalul Constanta si poate fi contestata la Curtea de Apel Constanta. MINUTA INCH NR. 119 : In baza art. 224 C. proc. pen., art.223…

- Cauza a fost solutionata in prima instanta de judecatorul Gabriel Mustata, pe cand era la Tribunalul Constanta, in prezent magistrat al Curtii de Apel Constanta, prin achitarea celor doi inculpati Decebal Fagadau si Marcela Enache , pe motiv ca faptele imputate de procurori nu sunt prevazute de legea…

- In octombrie 2020, DNA a anuntat trimiterea in judecata atat a lui Decebal Fagadau, a lui Radu Mazare, dar si a altor persoane. Dupa anuntul DNA, Decebal Fagadau a demisionat din PSD, el detinand si functia de presedinte al organizatiei municipale si pe cea de pe cea de presedinte executiv al filialei…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au amanat pentru luna viitoare pronuntarea in dosarul crimei din baza sportiva Tenis Club Mamaia Baza Neptun, din statiunea Mamaia, municipiul Constanta, din 26 iulie 2023. Conform portalului instantelor de judecata, instanta se va pronunta in cauza la data de…

- Amintim ca dosarul a fost solutionat in prima instanta de Tribunalul Constanta, prin Hotararea nr. 545 2022, din 28 decembrie 2022, care a incetat procesul penal pornit impotriva lui Daniel Lintes, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta sunt…