Thomas Muller, atacantul lui Bayern Munchen, este pozitiv la Covid-19 si va rata derby-ul de sambata cu Borussia Dortmund din etapa a 9-a a Bundesligii, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Jude Bellingham a fost desemnat capitanul Borussiei Dortmund in ultimele doua meciuri, cel cu Koln (2-3) din Bundesliga, pe 1 octombrie, și cel cu Sevilla (4-1) din Liga Campionilor, pe 5 octombrie.

Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a opta a campionatului Germaniei:

Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a opta din Liga 2 Casa Pariurilor, potrivit news.ro:

Echipa germana Bayern Munchen a incheiat la egalitate sambata, pe teren propriu, meciul din etapa a sasea a Bundesligii, disputat impotriva formatiei VfB Stuttgart, scor 2-2. Intr-un alt meci, RB Leipzig a dispus cu scorul de 3-0 de Borussia Dortmund, conform news.ro.

Borussia Dortmund a urcat provizoiu pe prima pozitie in campionatul de fotbal al Germaniei, vineri seara, dupa ce a invins la limita pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formatia Hoffenheim, in primul meci al etapei a 5-a din Bundesliga.

Sebastien Haller, noul fotbalist al echipei Borussia Dortmund, diagnosticat in aceasta luna cu cancer testicular, va fi indisponibil cel putin doua luni dupa ce a fost supus unei interventii chirurgicale, a anuntat miercuri clubul din Bundesliga, citat de Reuters.

Echipele de fotbal FC Barcelona si Juventus Torino au a terminat la egalitate, 2-2, meciul amical pe care l-au disputat marti seara la Dallas (Texas), informeaza AFP, potrivit Agerpres.