Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul echipei Juventus Torino, Douglas Costa, s-a accidentat la meciul cu Hellas Verona si ar putea rata meciul cu Olympique Lyon, din optimile Ligii Campionilor, potrivit news.ro.Brazilianul de 29 de ani a suferit o leziune la bicepsul femural al coapsei stangi, iar perioada de inidisponibilitate…

- Neymar implinește maine 28 de ani. Starul brazilian pastreaza tradiția și va lipsi la meciul pe care PSG il joaca astazi cu Nantes in Ligue 1. Neymar a fost lasat in afara lotului de Thomas Tuchel. Motivul oficial al absenței este o accidentare la coaste, dar fanii campioanei Franței știu ca e vorba…

- Thomas Tuchel, antrenorul formației franceze Paris Saint-Germain, spune ca nu a fost de acord cu petrecerea organizata de Neymar pentru aniversarea sa, insa nu il va exclude din lot pentru acest motiv. Totuși, brazilianul va absenta la meciul cu Nantes, de marți, din cauza unei accidentari.Neymar,…

- Nicolae Stanciu (26 de ani, mijlocaș ofensiv) e fericit la Slavia Praga: „Aveam doar 20 de ani cand am jucat cu Steaua in Liga. Acum am crescut și a fost minunat sa infrunt echipe ca Barcelona, Dortmund sau Inter”, afirma mijlocașul. Slavia Praga a terminat pe locul 4 (doua puncte) Grupa F din Champions…

- Jose Mourinho a debutat pe banca echipei Tottenham cu o victorie, 4-2, la Londra, cu Olympiakos Pireu, intr-un meci din grupele Ligii Campionilor.Tehnicianul portughez a trait la maximum fiecare faza, sarbatorind fiecare gol al echipei sale, care, la un moment dat, a fost condusa cu 2-0 pe tabela.Așas-a…

- Neymar este unul dintre cei mai buni jucatori din FIFA 20, dar cu toate astea nu refuza o oferta de la FCSB. Theo a postat pe contul sau de Youtube cum a reușit sa-l transfere pe Neymar la FCSB. Brazilianul a acceptat sa ajunga la echipa roș-albastra in aprile 2022, cu cateva luni inainte sa devina…

- Fotbalistul brazilian al formatiei Paris Saint-Germain, Neymar, a fost prezent, marti seara, la Madrid, unde are loc Cupa Davis, la invitatia fostului sau coechipieri de la Barca, Gerard Pique, potrivit news.ro.Neymar a profitat de o zi libera si s-a dus la Madrid, pentru a asista la meciul…

- Mihaela Buzarnescu, 31 de ani, a intentat un proces Asociatiei de Tenis Feminin (WTA) si solicita sa fie despagubita financiar dupa ce s-a accidentat grav la Rogers Cup 2018, anunța romaniatv.net.Mihaela Buzarnescu s-a accidentat grav dupa ce a alunecat pe cimentul ud in timpul meciului cu…