Dorolea: accident rutier.

- Un accident mortal s-a produs, astazi, pe Drumul Județean 172G, in localitatea bistrițeana Dorolea. Conform primelor verificari efectuate la fața locului, un barbat de 51 de ani, din Cușma, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Cușma-Dorolea, a intrat in coliziune cu un alt autoturism care era…

- In aceasta dupa-masa, polițiștii Serviciului Rutier și cei ai Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au intervenit la un accident rutier, produs in localitatea Budacu de Sus. Din primele verificari efectuate la fața locului, un barbat de 34 de ani din localitate, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul…

- La data de 10 decembrie a.c., in jurul orei 23:14, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat prin apel 112, cu privire la faptul ca, pe DJ 200 B Dimieni s a produs un accident rutier, intre un autoturism si un atelaj hipo.Potrivit IPJ Ilfov, din primele verificari, politistii Serviciului…

- Marți, 6 decembrie, in jurul orei 15.30, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit la un accident rutier, produs pe D.N. 1C. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 27 de ani din Tauții Magherauș, aflat la volanul unui autoturism, condus dinspre Baia Mare inspre județul Satu…

- Marți dimineața, in jurul orei 07.00, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit la un eveniment rutier produs pe D.N.1C, in dreptul intersecției cu strada 51 din Tauții Magherauș. ”La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca o femeie de 37 de ani din Tauții Magherauș, aflata la volanul unui…

- In aceasta dupa-masa, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit la un accident semnalat pe Drumul Județean 172G, in Orheiul Bistriței. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, un autoturism condus de un barbat de 39 de ani, din localitate, a intrat in coliziune cu un alt autoturism condus din direcția opusa…

- FOTO: Accident pe autostrada A1 intre Deva și Ilia. Autobetoniera rasturnata dupa ce a lovit un autoturism. Doi raniți Un accident rutier s-a petrecut marți pe autostrada A1 intre Deva și Ilia. O autobetoniera a acroșat un autoturism și s-a rasturnat. Doua persoane au fost ranite. Potrivit ISU Hunedoara,…

- Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți a fost sesizat, in aceasta dimineata, de un barbat ca pe DN 6, in afara localitații Balota, s-a produs un accident rutier, fiind implicata o autospeciala de poliție. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Serviciului Rutier și Serviciului Criminalistic,…