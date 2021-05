Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Romanului, Leonard Achiriloaei, a anuntat faptul ca in oras gradul de infectare comunitara a scazut in ultima saptamina, ajungind la 3,7 la mia de locuitori, dupa o perioada cind municipiul de la confluenta Moldovei cu Siretul s-a aflat in scenariul rosu. Edilul vrea ca populatia sa respecte,…

- ■ in acest spatiu va muta Serviciul de Evidenta Informatizata a Persoanei si cel de Taxe si Impozite Locale ■ municipalitatea spera sa revigoreze din punct de vedere economic zona Pietonalului ■ Primarul Romanului, Leonard Achiriloaei, a explicat intr-o recenta conferinta de presa care sint motivele…

- ■ s-a dat unda verde pentru reabilitarea trecerii la nivel cu linile de cale ferata de pe DN 2 ■ o inilnire a avut loc la sediul Regionalei CFR Iasi ■ au participat primarul Leonard Achiriloaei si reprezentantii firmelor care folosesc liniile industriale din zona ■ Reabilitarea trecerii la nivel cu…

- ■ digitalizarea unor servicii din administratiile locale ar putea face ca unii angajati sa fie in plus ■ sint posibile disponibilizari, dar cind vor fi acestea nu se stie ■ La conferinta saptaminala de presa de luni, 29 martie, sustinuta de primarul Leonard Achiriloaei, intrebat fiind de jurnalisti…

- ■ in administratia romascana se acorda patru sporuri ■ exista primarii rurale care au renuntat la orice bonificatie din cauza problemelor pe care le-au avut cu inspectorii Curtii de Conturi ■ La o recenta conferinta de presa, edilul Leonard Achiriloaei a declarat ca in Primaria Roman sporurile salariale…

- ■ nemultumit de interventia la o avarie, viceprimarul Radu Samson a vorbit despre externalizarea serviciului de comunicare ■ reprezentantii companiei judetene sustin ca este vorba de o dezinformare ■ Viceprimarul Radu Samson, nemultumit de modul in care Compania Judeteana ApaServ „relationeaza“ cu Romanul,…

- ■ Ovidiu Bojescu este director adjunct al Directiei Tehnice ■ primarul Leonard Achiriloaei sustine ca este un cistig pentru administratia locala, avind in vedere experienta ■ din aprilie, actualul director, Felician Ionita, se pensioneaza ■ Ex-administratorul public al Primariei Roman, Ovidiu Bojescu,…

- ■ considera deputatul PNL de Neamt Mugur Cozmanciuc Deputatul Mugur Cozmanciuc, presedintele PNL Neamt, a formulat recent o declaratie publica prin care sustine ca “rețeta guvernarii PNL, care pune accent pe investiții, s-a dovedit a fi una de succes”. “Investițiile sunt motorul pe care se pun bazele…