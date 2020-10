Presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, a declarat, joi, ca are in vedere sesizarea Comisiei de la Venetia, Consiliului Europei si Asociatiei Curtilor Constitutionale din Europa in privinta declaratiilor premierului Ludovic Orban impotriva CCR, adaugand ca in nicio tara din Europa un prim-ministru nu-si permite sa aiba "asemenea atacuri suburbane la adresa Curtii". "Am impresia ca prim-ministrul are o altfel de pandemie impotriva Curtii Constitutionale si a mea personal, incitand opinia publica impotriva acestei importante institutii. (...) Din pacate, am impresia ca scaunul a adaugat…