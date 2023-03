O sa incepem printr-o ghicitoare, camera cu pat și dulap, ghici dormitor ce-i. Exact, cam atat de important și indragit este dormitorul pentru toata lumea. Locul in care intrebarea „Ți-e somn?” nu mai are nevoie de raspuns. Camera plina de cele mai frumoase vise pe care le poate avea cineva. Camera care poate sa fie sala de lectura, loc de munca sau chiar cinema. Și nu in ultimul rand, camera care va avea mereu un loc, atat in inima ta, cat și in mintea ta.

Asemenea somnului care are un rol esențial in menținerea sanatații atat fizice, cat și psihice, automat și locul in care dormi trebuie…