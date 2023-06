Stiri pe aceeasi tema

- D-le comisar-șef, s-a schimbat Guvernul. A fost schimbat și ministrul de Interne, deși dv. spuneați ca e cam fixat și ca jocurile sunt facute la Interne… – Am spus ca jocurile sunt facute pentru liberali și, deocamdata, ministerul e la ei. Nu in alta parte. Au și Justiție, au și MAI. Nici nu le trebuia…

- Omul de afaceri George Becali, patronul FCSB, a facut senzație in postura de cantor in Catedrala Patriarhala. Latifundiarul din Pipera a declarat ca intenționeaza sa se retraga din lumea fotbalului și sa-și consacre viața credinței.In fața credincioșilor adunați in Catedrala Patriarhala din Capitala,…

- O emisiune de investigație de la PRO TV a adunat singura de doua ori și jumatate mai mulți oameni decat toate cele 5 televiziuni de știri, dar oficialitațile, partidele și canalele TV tac dupa informațiile facute publice. despre ce e vorba? O sumedenie de firme romanești cu datorii la stat au fost transferate…

- Gigi Becali este convins ca FCSB va deveni campioana Romaniei, dupa o pauza de opt ani. Patronul ros-albastrilor si-a facut toate calculele si nu crede ca echipa lui va mai putea fi oprita de Farul sau de CFR Cluj. Latifundiarul din Pipera a anuntat si de ce a devenit atat de increzator. Programul meciurilor…

- La doar doua zile de cand echipa pe care o patroneaza a fost infranta, Latifundiarul din Pipera a decis sa plece din tara. Nu este pentru prima data cand Gigi Becali calca pe Muntele Athos, insa de aceasta data nu a vorbit despre scopul calatorile sale in locul sfant, iar asta i-a facut pe cei mai mulți…

- Gigi Becali este unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Romania. De curand, in cadrul unei conferințe de presa, Latifundiarul din Pipera a precizat ca el nu deține rețele sociale. Mai mult decat atat, patronul de la FCSB a menționat și motivul pentru care nu este adeptul acestor platforme…

- Gigi Becali, patronul vicecampioanei Romaniei, FCSB, a vorbit despre meciul de marți seara al naționalei Romaniei, caștigat de elevii lui Edi Iordanescu cu scorul de 2-1, in preliminariile EURO 2024. Latifundiarul din Pipera a spus ca a adormit la scorul de 2-0 pentru naționala Romaniei, menționand…

