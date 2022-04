Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR a desemnat caștigatorul contractului pentru proiectarea și execuția Podului de la Cosmești, pe DN24, anunța ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu: „Pas important pentru construcția unui nou pod peste Siret in județul Galați”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Zeci de utilaje de toate felurile ale firmelor constructorului bacauan Dorinel Umbrarescu, foreze, excavatoare si bascule lucreaza intens pe un tronson important de autostrada din Romania, desi lucrarile au inceput de putin timp, potrivit... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Traficul la intrarea in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret se mentine ridicat, inregistrandu-se in ultimele 24 de ore aproximativ 8.400 de persoane, cele mai multe cu cetatenie ucraineana, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Disponibilizarile masive de la HS Timber Productions, conform carora sucursala Radauți a firmei a fost reorganizata cu o pierdere de 339 locuri de munca, in timp ce cea din Siret a fost desființata, cu o pierdere de 295 de posturi din organigrama, a atras inițiativa conducerii Agenției Județene de ...

- Primaria Florești trebuie sa reia licitația pentru strada Eroilor, dupa ce nicio firma nu a depus oferta economica.A fost un participat inscris, dar care nu a depus și oferta economica. Cel mai probabil explozia prețurilor la materialele de construcție i-au speriat pe constructori. ”A fost entitate…

- Soferul camionului care a provocat teribilul accident de la Baltati cu 7 morti avea in tahograf un card care nu ii apartinea lui, ci fiului primarului din Dumesti. Ziarul de Iasi a discutat sub protectia anonimatului cu soferi care fac curse la balastierele din judet. Acestia au explicat ca in mod normal…