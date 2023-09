Stiri pe aceeasi tema

- Dorinel Munteanu (55 de ani) va fi pe banca impotriva „cainilor”, vineri seara, nu așa cum s-a intamplat in primavara, in play-off-ul eșalonului secund, cand Dinamo a rapus Oțelul. Antrenorul are doua mari probleme de lot, dar mizeaza pe flerul personal și pe jocul agresiv al echipei sale! Oțelul Galați…

- Adrian Mititelu n-a digerat deloc bine eșecul cu Oțelul Galați, 0-2, iar la finalul meciului a coborat de la „oficiala” pentru a le cere socoteala jucatorilor lui FCU Craiova. Citește AICI cronica semnata de Eduard Apostol dupa FCU - Oțelul 0-2: Dorinel Munteanu meserie! Conducerea Craiovei prinsese…

- Jucatorii de la FCU Craiova au dezvaluit cum au invins-o pe Dinamo. Echipa lui Adrian Mititelu a caștigat partida grație golului marcat de William Baeten, care a trimis mingea in poarta lui Golubovic dupa o execuție superba. Dinamo a pierdut partida cu FCU Craiova, cu scorul de 0-1, din etapa cu numarul…

- Elias Charalambous, mulțumit dupa FCSB – Poli Iași 2-1. Tehnicianul vicecampioanei a reacționat dupa victoria echipei sale de pe Arena Naționala. Partida a contat pentru etapa a 6-a a Ligii 1. Dupa acest succes, FCSB iși continua forma excelenta din Liga 1. Vicecampioana Romaniei se afla, in momentul…

- Se stie cum arata clasamentul Ligii 1 dupa primele trei etape. Totul s-a definitivat dupa meciul Dinamo – Sepsi, scor 0-3, de pe stadionul Arcul de Triumf. Jucatorii lui Ovidiu Burca au pierdut si raman in cautarea primului punct dupa revenirea pe prima scena a fotbalului romanesc. Dinamo a avut un…

- Dorinel Munteanu a fost foarte suparat pe elevii sai dupa Universitatea Craiova – Otelul 0-0. Chiar daca galatenii au plecat cu un punct de la Craiova, Dorinel Munteanu s-a aratat foarte dezamagit dupa partida. Antrenorul galatenilor a transmis ca va purta o discutie cu jucatorii sai dupa prestatia…

- Eugen Neagoe a reacționat dupa egalul cu Oțelul Galați. Tehnicianul celor de la Universitatea Craiova a declarat ca jucatorii sai au facut un joc bun, chiar daca nu au reușit sa marcheze. Universitatea Craiova a remizat, pe teren propriu, in etapa a 2-a a Ligii 1, cu nou promovata Oțelul Galați. Partida…

- Dorinel Munteanu, antrenorul echipei Otelul Galati, a fost nemultumit de evolutia jucatorilor sai in meciul de luni, de la Craiova, si spune ca gaatenii vor fi mai agresivi in meciul cu FCSB, scrie news.ro.„Imi este greu acum, la cald, sa fiu optimist, realist, nu stiu cum sa spun. Ma bucur ca am…