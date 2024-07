Stiri pe aceeasi tema

- Nou promovata Unirea Slobozia invinge campioana Farul Constanța cu 1-0 in primul meci al Superligii 2024/2025 Sursa articolului: Inceput de coșmar pentru Gica Hagi! Nou promovata din județul Ialomița da lovitura pe terenul fostei campioane Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Echipa de fotbal Farul Constanta, clasata pe locul 4 in editia 2023 2024 a Superligii, a intrat in vacanta, dupa incheierea campionatului.Reunirea lotului este programata pentru 12 iunie, urmand ca apoi formatia de pe litoral sa efectueze stagiul de pregatire la propria baza sportiva, de la Ovidiu,…

- Dorinel Munteanu, antrenorul Oțelului, a susținut o conferința-maraton dupa eșecul cu U Cluj, scor 0-2, in barajul pentru un loc in preliminariile Conference League. In doar 4 zile, Oțelul a pierdut doua șanse de a juca in preliminariile cupelor europene. A fost invinsa de Corvinul in finala Cupei,…

- Formația covasneana va evolua, sambata, 18 mai, in deplasare, contra echipei CS Universitatea Craiova, intr-un meci din cea de-a 10-a etapa, ultima, din faza play-off a Superligii de fotbal. Inaintea acestui joc, programat de la ora 21.00, Sepsi OSK se afla pe locul V, avand 34 de puncte, cu doua mai…

- 2024 a fost anul in care Cupa și-a respectat din plin statutul de competiție a surprizelor, iar granzii SuperLigii au parasit-o, rand pe rand, facand loc unor povești frumoase, cum s-au scris destul de rar in ultima perioada. Miercuri, de la 20:30, pe "Munincipalul" din Sibiu, Corvinul Hunedoara și…

- Farul Constanta a fost invinsa fara drept de apel de Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, cu scorul de 4-1 (3-0), vineri seara, acasa, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a opta a fazei play-off a Superligii de fotbal.Oaspetii au profitat de erorile comise de Farul si au marcat prin slovacul Pavol Safranko, care…

- Aflata pe locul 4, dar la doar doua puncte de locul 2, Farul e angrenata in lupta pentru calificarea in cupele europene.In etapa a opta antepenultima din turneul play off al Superligii 2023 2024, campioana din sezonul trecut, Farul Constanta, joaca pe teren propriu cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Partida…

- FCSB a castigat titlul de campioana a Romaniei la fotbal, sambata seara, dupa ce a invins-o pe Farul Constanta cu scorul de 2-1 (1-0), pe Arena Nationala din Capitala, in etapa a saptea a fazei play-off a Superligii.