Stiri pe aceeasi tema

- Dorinel Munteanu, antrenorul echipei Otelul Galati, a fost nemultumit de evolutia jucatorilor sai in meciul de luni, de la Craiova, si spune ca gaatenii vor fi mai agresivi in meciul cu FCSB, scrie news.ro.„Imi este greu acum, la cald, sa fiu optimist, realist, nu stiu cum sa spun. Ma bucur ca am…

- Sorin Cartu s-a aratat profund dezamagit de jucatorii nationalei U21. Fostul presedinte de la Universitatea Craiova a declarat ca fotbalistii pe care Emil Sandoi a mizat in atac, anume Louis Munteanu, Alexi Pitu si Octavian Popescu, au avut evolutii extrem de modeste. Romania U21 a fost invinsa categoric…

- Antrenorul lui Dinamo, Ovidiu Burca, a evidențiat doua momente din finalul sezonului care l-au impresionat: cand Antonio Bordușanu și Neluț Roșu și-au pus sanatatea in pericol pentru a ajuta echipa sa realizeze obiectivul de a promova in prima liga. Antonio Bordușanu, 18 ani, a fost operat anul trecut…

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova , Eugen Neagoe, a fost dezamagit profund dupa esecul de duminica seara, 0-1 cu Sepsi. El a recunoscut ca echipa sa a facut un joc extrem de slab in ciuda mizei. Intrebat despre schimbarile din lot, „Geana“ a admis ca vor exista plecari, dar s-a abtinut sa dezvolte…

- Antrenorul formatiei Sepsi Sf. Gheorghe, Cristiano Bergodi, considera ca jucatorii sai au facut o partida excelenta in Banie. Italianul a punctat ca il bucura tare mult victoria cu Universitatea Craiova pentru ca a demonstrat ca nu face jocul nimanui. In opinia lui Bergodi, jucatorii Stiintei nu s-au…

- Eugen Neagoe, nemulțumit dupa CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1. Antrenorul oltenilor considera ca ar fi meritat sa caștige cele 3 puncte in deplasarea din Gruia. In urma acestui rezultat, CFR Cluj a ajuns la 39 de puncte și ocupa locul 3 in Liga 1. De cealalta parte, Universitatea Craiova se afla…

- Dan Petrescu a fost extrem de furios dupa CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1, meci ce a diminuat dramatic sansele campioanei la titlu. Petrescu a facut o adevarata criza de nervi in momentul in care Raud Petrescu i-a anulat cartonasul rosu lui Andrei Ivan dupa ce a consultat imaginile. Dan Petrescu…

- Eugen Neagoe, vehement la adresa arbitrajului din Universitatea Craiova – FCSB 1-2. Antrenorul oltenilor a criticat in termeni duri modul in care a fost arbitrat duelul din Banie. In urma infrangerii cu FCSB, cei de la Universitatea Craiova au șanse mici sa mai caștige titlul, fiind la o distanța de…