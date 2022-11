Dorinel Munteanu a pierdut procesul cu FCSB. Are de dat 200.0000 de euro

Fostul mare fotbalist și antrenor a pierdut procesul cu fosta sa echipa și are de dat 200.000 de euro. Dorinel Munteanu trebuie sa-și plateasca impozitul pe venit in Germania, iar Fiscul nemțesc i-a cerut dovada plații darilor catre stat din perioada petrecuta la FCSB. Liderul de selecții la echipa naționala a Romaniei (134) a evoluat un sezon și jumatate la FCSB, in perioada in care clubul se numea Steaua (ianuarie 2004-iunie 2005), iar la aproape 20 de ani distanța se confrunta cu mari probleme financiare, rezultate din timpul in care imbraca tricoul roș-albaștrilor. Rezident in Germania, Dorinel…