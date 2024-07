Judecatorii Curții de Apel Constanța au aprobat marți contestația depusa de procurorii DNA impotriva deciziei Tribunalului Constanța din 10 iulie 2024, care respinsese cererea de arestare preventiva pentru Dorinel Colgiu, directorul Goldterm Mangalia SA, o societate a Consiliului Local Mangalia. Colgiu este considerat „mana dreapta” a primarului Cristian Radu. Corupție in Mangalia Decizia de a […] The post Dorinel Colgiu, in arest preventiv. ‘Mana dreapta’ a primarului din Mangalia, prins in flagrant și acuzat de trafic de influența appeared first on Puterea.ro .