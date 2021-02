Stiri pe aceeasi tema

- ”Societatea Conpet informeaza actionarii si investitorii ca urmare a deciziei lui Timur –Vasile Chis de a renunta la mandatul de director general, exprimata prin cererea inregistrata la societate sub nr. 1106/ 11 ianuarie 2021, Consiliul de Administratie, in sedinta din data de 12 ianuarie 2021, a luat…

- Consiliul de Administrație al CONPET SA, format din Florin Cristian Gheorghe președinte și membri Aurelian Claudiu Popa, Daniel Gavrila Florin, Adrian Mihai Albulescu, Ciprian Constantin Iacob, Darius Meșca și Marian Nicușor Buica, l-a demis azi, in jurul orelor 14.00, surprinzator, fara vreo argumentație…

- Compania miniera Rosia Montana Gold Corporation (RMGC) a caștigat definitiv in instanța procesul prin care firma contesta plata a aproximativ 26 de milioane de lei, reprezentand TVA neachitat in perioada 2011 – 2015, aferent unor contracte de publicitate din perioada 2011 – 2013. ”Respinge recursul…

- CAO iși ia utilaje de milioane de euro. Compania de Apa Oltenia va cheltui circa 2,4 milioane de euro pentru achiziționarea de utilaje necesare in proiectul european de dezvoltare a infrastructurii de apa și canalizare din Dolj. In acest sens, a demarat doua licitații. La ambele s-a prezentat insa o…

- ” Astazi, 23 decembrie 2020, Steag GmbH si Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica au semnat un acord privind vanzarea actiunilor Steag in filialele romanesti Crucea Wind Farm si Steag Energie Romania catre Hidroelectrica, in urma unui proces extrem de competitiv…

- "Grupul Romgaz a inregistrat in primele 9 luni ale anului 2020 o cifra de afaceri de 2,918 miliarde lei, in scadere cu 23,01%, respectiv 872,4 milioane lei, comparativ cu cea realizata in primele 9 luni din 2019 (...) ca urmare a scaderii veniturilor din vanzarea gazelor naturale (-28,35%; -940 milioane…

- Comparativ, compania a realizat in primele noua luni din 2019 un profit net de 224,68 milioane lei si venituri din activitatea de exploatare, inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12, de 1,085 miliarde lei. " Veniturile din activitatea de exploatare inainte de activitatea…

- In perioada ianuarie-septembrie, compania a transportat prin Sistemul National de Transport (SNT) o cantitate de 5,01 milioane tone titei, condensat si gazolina, mai putin cu 5,7% fata de aceeasi perioada din 2019. Sistemul de transport prin conducte are o lungime de aproximativ 3.800 km, din care,…