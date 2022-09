Stiri pe aceeasi tema

- Semnalam apariția numarului 481/16 septembrie 2022 al Revistei de cultura Tribuna, instituție aflata in subordinea Consiliului județean Cluj, cu o tradiție istorica de peste 135 de ani, condusa de filosoful dr. Mircea Arman, manager și redactor-șef, singura revista de cultura din Romania care are…

- Romania se pregateste pentru "o lovitura de imagine" pe plan international, odata cu organizarea, in premiera pentru o tara din Uniunea Europeana, a Conferintei Plenipotentiarilor Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (ITU) - PP22. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, anunța premiera in sistemul romanesc de educație. Anul școlar 2022 - 2023 va fi primul in care elevii vor avea o saptamana verde, in care vor afla detalii despre cum comportamentul umana poate afecta natura. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Semnalam apariția numarului 479/16 august 2022 al Revistei de cultura Tribuna, instituție aflata in subordinea Consiliului județean Cluj, cu o tradiție istorica de peste 135 de ani, condusa de filosoful dr. Mircea Arman, manager și redactor-șef, singura revista de cultura din Romania care are distribuție…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu, afirma, luni, ca situatia resurselor umane din Romania este o provocare privind conectarea sistemului educational la piata muncii. Cadariu a explicat ca este nevoie de o mai mare atentie privind formarea profesorilor care sa predea elevilor…

- Ciuca spune ca razboiul deschide o falie intre statele libere și cele autocrate. Premierul a declarat, pentru Bloomberg, ca se așteapta ca Romania sa adere la Schengen in acest an. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Piata produselor organice in Romania ar putea creste daca autoritatile romane ar incepe, ''putin cate putin'', sa furnizeze alimente organice in spitale, scoli si universitati, au declarat, intr-un interviu pentru AGERPRES, reprezentantii Directiei Generale Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul…

- Dolarul a urcat marți la 4,9391 lei, cel mai mare curs de schimb inregistrat in Romania, pe fondul unei creșteri accentuate și pe piețele financiare internaționale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…