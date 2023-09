Stiri pe aceeasi tema

- Agricultorii vor relua protestele imediat dupa finalizarea recoltarii culturilor de grupa a doua, anunța Asociația Forța Fermierilor care subliniaza ca tehnica agricola din nou va ajunge in centrul Capitalei. Agricultorii se arata deranjați de faptul ca pe parcursul saptamanii curente prim-ministrul…

- Cristian Popa, membru al Consiliului de administratie BNR, susține ca sectorul bancar din Romania continua sa demonstreze stabilitate, insa perioada urmatoare va aduce noi provocari. ”Un indicator relevant este rata creditelor neperformante (NPL), care este redus, atingand un nivel minim istoric de…

- Situația actuala in domeniul protecției copiilor și acțiunile ce urmeaza a fi intreprinse de autoritați pentru crearea unui sistem centrat pe interesele acestora au fost discutate la ședința Consiliului național pentru protecția drepturilor copilului, prezidata de prim-ministrul Dorin Recean. Șeful…

- Situația actuala in domeniul protecției copiilor și acțiunile ce urmeaza a fi intreprinse de autoritați pentru crearea unui sistem centrat pe interesele acestora au fost discutate la ședința Consiliului național pentru protecția drepturilor copilului, prezidata de prim-ministrul Dorin Recean. Șeful…

- Agenda de reforme a Republicii Moldova, situația de securitate din regiune și parcursul european al țarii vor fi abordate in cadrul vizitei intreprinse la Chișinau de catre Președinta Bundestagului Republicii Federale Germania, Barbel Bas. Oficialul se va afla in perioada 12 – 13 iulie intr-o vizita…

- Mihai Stoica (58 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, exclude angajarea lui Marius Șumudica, dupa ce antrenorul in varsta de 52 de ani s-a autopropus la vicecampioana Romaniei. MM insista ca antrenorii actuali, Elias Charalambous și Mihai Pintilii, nu sunt in pericol. ...

- Transnistria se plange pe autoritațile Constituționale de la Chișinau la ONU. Șeful așa-numitei reprezentanțe oficiale a regiunii la Mosocova, Leonid Manakov, a participat online la cea de-a 53-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva și a vorbit despre pretinse incalcari care…

- Fermierii din mai multe raioane ale Republicii Moldova continua sa-și aduca tehnica agricola in fața Guvernului. Agricultorii, veniți in PMAN, claxoneaza intruna fiind nemulțumiți de situația in care s-a pomenit sectorul agricol, dar și de dialogul prost pe care-l au cu Guvernul, scrie Realitatea.md…