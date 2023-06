Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Dorin Recean a reprezentat Republica Moldova la ceremonia de investire a președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan. „Republica Moldova și Turcia dezvolta un parteneriat strategic și am transmis intenția noastra de aprofundare a relațiilor bilaterale, in special potențialul comercial-economic…

- Bașcana Gagauziei, Irina Vlah, anunța ca pleaca astazi, 2 iunie, intr-o vizita oficiala la Ankara. Aceasta va participa la inaugurarea in funcție al președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan. „Sunt onorata și mandra sa particip, din nou, la un eveniment atat de important”, a declarat Vlah, intr-un…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, l-a felicitat, in cursul noptii, pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, pentru victoria in scrutinul prezidential din Turcia, informeaza Mediafax."Felicitari presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, pentru realegerea in functie", a declarat Biden intr-un…

- OFICIAL| Rezultate alegeri Turcia: Recep Erdogan a CAȘTIGAT alegerile prezidențiale: Va avea parte de un nou mandat Rezultate alegeri Turcia: Recep Erdogan a CAȘTIGAT alegerile prezidențiale: Va avea parte de un nou mandat Rezultatele alegerilor din Turcia au fost anunțate de autoritați. Presedintele…

- Republica Moldova este atacata hibrid in contextul razboiului din Ucraina, a declarat, joi, seful Guvernului de la Chisinau, Dorin Recean, la Forumul de Securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, organizat la Bucuresti.

- Presedintele in functie al Turciei, Recep Tayyip Erdogan, se confrunta cu cea mai mare provocare politica din ultimele doua decenii, in perspectiva alegerilor prezidentiale si parlamentare programate duminica, in contextul pozitiei solide a candidatului o

- Președintele Parlamentului de la Chișinau, Igor Grosu, ofera detalii despre discuția avuta cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, privind extradarea oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc. Grosu afirma ca autoritațile iși doresc tragerea la raspundere a lui Plahotniuc și vor continua discuțiile…