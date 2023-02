Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind desemnarea lui Dorin Recean drept candidat la funcția de prim-ministru. Astfel, in acest sens, in decurs de doua saptamani, Recean urmeaza sa vina in Parlament cu programul de guvernare și echipa guvernamentala, scrie Deschide.md .…

- UPDATE – Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a nominalizat pe Dorin Recean, consilierul sau pentru probleme de securitate, pentru a forma un nou guvern, dupa ce cabinetul condus de Natalia Gavrilita si-a dat vineri demisia. Maia Sandu a explicat in urma cu cateva minute ca esentiale sunt…

- Dorin Recean, fost ministru de interne si actual consilier prezidential pe probleme de securitate, a fost propus vineri de presedinta Maia Sandu pentru functia de premier, dupa demisia guvernului condus de Natalia Gavrilita. In declaratia facuta cu ocazia nominalizarii lui Dorin Recean, presedinta Maia…

- Dorin Recean a fost desemnat de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, in calitate de candidat la funcția de prim-ministru. Anunțul vine dupa ce astazi, in cadrul unui briefing de presa, prim-ministra Natalia Gavrilița și-a anunțat demisia. {{662624}}Pina in prezent, Dorin Recean (n. 17 martie…

- Dorin Recean, consilier prezidențial pentru aparare și securitate naționala, a fost desemnat vineri drept candidat la funcția de prim-ministru de catre președinta Maia Sandu. Natalia Gavrilita si-a anunțat vineri demisia din funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Intr-un briefing de presa de…

- Dorin Recean a fost desemnat candidat la funcția de premier al Republicii Moldova. Șefa statului Maia Sandu a semnat decretul. In cadrul unui briefing de presa, Recean și-a anunțat prioritațile sale: Disciplina in instituțiile de stat Resurse și impuls pentru economie și intarirea pe partea de securitate.…

- Dorin Recean a fost propus de președintele R. Moldova, Maia Sandu, sa formeze un nou Guvern la Chișinau. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Dorin Recean, secretarul Consiliului Suprem de Securitate ar urma sa fie candidatul propus de șefa statului Maia Sandu pentru a ocupa funcția de prim-ministru, dupa demisia Guvernului Gavrilița, afirma surse ale Ziarului de Garda . Candidatura lui Recean a fost agreata la nivelul deputaților PAS, susține…