Stiri pe aceeasi tema

- Dorin Recean, fost ministru de interne si actual consilier prezidential pe probleme de securitate, a fost propus vineri de presedinta Maia Sandu pentru functia de premier, dupa demisia guvernului condus de Natalia Gavrilita.

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a desemnat pe Dorin Recean sa conduca urmatorul guvern de la Chișinau, vineri, dupa demisia premierului Natalia Gavrilița și a cabinetului sau. Cine este Dorin Recean, omul desemnat pentru funcția de premier al Republicii Moldova…

- Dorin Recean a fost desemnat de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, in calitate de candidat la funcția de prim-ministru. Anunțul vine dupa ce astazi, in cadrul unui briefing de presa, prim-ministra Natalia Gavrilița și-a anunțat demisia. {{662624}}Pina in prezent, Dorin Recean (n. 17 martie…

- Dorin Recean, fost ministru de interne si actual consilier prezidential pe probleme de securitate in Republica Moldova, a fost propus vineri de presedinta Maia Sandu pentru functia de premier, dupa demisia guvernului condus de Natalia Gavrilita. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dorin Recean a fost desemnat candidat la funcția de premier al Republicii Moldova. Șefa statului Maia Sandu a semnat decretul. In cadrul unui briefing de presa, Recean și-a anunțat prioritațile sale: Disciplina in instituțiile de stat Resurse și impuls pentru economie și intarirea pe partea de securitate.…

- Dorin Recean a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru. ANunțul a fost facut de Maia Sandu in cadrul unui briefing de presa. „Am decis ca este necesar sa acceleram și sa intarim eforturile prin numirea unui nou Guvern. Este o perioada grea pentru toata lumea, trebuie sa ne dezvoltam, sa mergem…

- Natalia Gavrilita si-a anunțat vineri demisia din funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, intr-o conferința de presa care a avut loc la Chișinau. Demisia prim-ministrului atrage caderea Guvernului. Demisia Guvernului intervine intr-un moment de tensiuni regionale, pe fondul razboiului declanșat…

- Deputatul PAS Dumitru Alaiba da asigurari ca, dupa investirea in funcția de ministru al Economiei, lucrurile in acest sistem se vor mișca cu mai multa energie. „Am acceptat cu onoare propunerea doamnei Natalia Gavrilița PM de a prelua funcția de Ministru al Economiei. In cazul in care demersul va fi…