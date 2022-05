Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa| Dorin Nistor, primar: „Sebeșul a fost și este un loc prielnic muncii și investițiilor!” Comunicat de presa| Dorin Nistor, primar: „Sebeșul a fost și este un loc prielnic muncii și investițiilor!” Miercuri, 4 mai 2022, la Sebeș a demarat activitatea fabricii ENVIPCO Romania, care…

- Pensii 2022: Se incearca renegocierea PNRR pentru majorarea pensiilor Noutați PENSII 2022: Se incearca renegocierea PNRR pentru majorarea pensiilor In ce priveste pensiile, ministrul Muncii a precizat intr-o intervenție șa Romania TV ca sunt niste conditionalitati cuprinse in PNRR, asumate de Guvernul…

- Cele 24 de jaloane din PNRR sunt o reala provocare pentru Guvern, care s-a angajat sa inchida acest stadiu pana pe 31 martie, doar ca deși au tras de ele, tot au mai lasat ceva și pe ultima suta de metri. Daca inainte de ședința de Guvern, premierul vorbea de opt jaloane nerezolvate, la final, ministrul…

- Comisarul european pentru Economie, Paolo Gentiloni, a cerut „sa primeasca vești privind inaugurari ale unor investiții importante”, și a transmis ca Romania trebuie sa prezinte un proiect care sa indice cheltuielile bugetare pentru reforma sistemului de pensii. Implementarea PNRR și calendarul reformelor…

- Cetatenii ucraineni care intra legal pe teritoriul Romaniei și care nu solicita o forma de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, pot fi incadrati in munca fara avizul de angajare prevazut de Ordonanța Guvernului nr.25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor…

- Ziua Internaționala a Femeii a devenit de cațiva ani un prilej de a aduce in atenția publica diferențele salariale și de oportunitați in cariera dintre femei și barbați, statisticile oficiale raportate in aceste zile plasand Romania pe un loc foarte onorant printre statele membre ale Uniunii Europene…

- Ministrul PSD al Finantelor Publice, Adrian Caciu, a declarat vineri, 11 februarie, ca economia Romaniei are nevoie de fondurile si reformele din Planul National de Redresare si Rezilienta, iar optimizarea PNRR va trebui facuta in cadrul unui parteneriat dintre autoritati si societate. „PNR-ul va trebui…

- Fostul ministru PNL al Muncii, Raluca Turcan, iși acuza colegii social-democrați ca-i mint pe pensionari. „Subminarea guvernarii din interior este un joc extrem de periculos, iar „renegocierea” acum a PNRR este la fel de ”reala” dupa cum a fost și creșterea pensiilor cu 40% - o alta minciuna…