- Ministrul sanatatii din Italia, Roberto Speranza, a anuntat luni ca va fi extins intervalul de timp intre prima doza si rapel in cazul serurilor anti-COVID de la Pfizer si Moderna de la 21 de zile cate sunt in prezent la 42 de zile, informeaza Agerpres. Roberto Speranza a explicat, intr-un interviu…

- Mai multe țari europene iau in calcul sa foloseasca alt vaccin la rapel in cazul persoanelor care la prima doza au primit serul AstraZeneca, informeaza Reuters. Dupa anunțul de miercuri privind existența unei legaturi intre apariția cheagurilor de sange și vaccinarea cu serul AstraZeneca, miniștrii…

- Comisia pentru vaccinare din Germania (STIKO) a recomandat joi ca persoanele sub 60 de ani care au primit prima doza din vaccinul anti-COVID19 de la AstraZeneca sa fie vaccinate... The post Recomandare STIKO: persoanele sub 60 de ani care au primit prima doza din serul anti-COVID-19 de la AstraZeneca…

- "Pe baza noilor informații, Autoritatea olandeza pentru medicamente a recomandat, ca masura de precauție și in așteptarea unei anchete mai aprofundate, sa suspende administrarea vaccinului AstraZeneca impotriva COVID-19", a informat Ministerul Sanatații intr-un comunicat.Conform Ziare.com , mai multe…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 cu serul produs de AstraZeneca incepe, luni, in Romania, la persoane cu varsta intre... The post Astazi incepe vaccinarea cu serul AstraZeneca: interval de 8 saptamani pana la rapel appeared first on Renasterea banateana .