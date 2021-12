Dorin Cocos a fost condamnat, miercuri, de Tribunalul Bucuresti, la un an de inchisoare pentru spalare de bani. Omul de afaceri este acuzat de DNA ca a ascuns, printr-un contract fictiv de imprumut, o parte din cei 9 milioane de euro primiti ca mita in dosarul Microsoft. Dorin Cocos a primit un an inchisoare pentru […] The post Dorin Cocos a fost condamnat la inchisoare, pentru spalare de bani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .