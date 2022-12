Stiri pe aceeasi tema

- Austria a propus la negocieri in cadrul Consiliul Justitie si Afaceri Interne mai multe amanari pentru anul viitor a aderarii Romaniei la Schengen cu conditia ca tara noastra sa nu insiste asupra unui vot in reuniunea de joi, sustin surse familiarizate cu dosarul, anunța Agerpres. Fii la curent…

- Austria a dat un vot de blam intregii Uniuni Europene, nu doar Romaniei, este de parere Paul Stanescu, secretarul general al PSD, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a povestit joi, la Antena 3, dupa ce aderarea Romaniei la spațiul Schengen nu a trecut de votul Consiliului JAI, ce s-a intamplat in reuniune: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, la Palatul Victoria, despre aderarea Romaniei la spațiul Schengen, ca „starea de incertitudine nu mai poate continua” și ca Romania va cere joi un vot decisiv in consiliul JAI, in contextul in care Austria blocheaza extinderea: Fii la curent cu…

- Sociologul Sebastian Lazaroiu, fost consilier prezidențial, se arata revoltat de atitudinea Austriei pe tema Schengen. Viena refuza sa accepte Romania in clubul select al Europei, motiv pentru care Lazaroiu a explicat de ce Austria este o „enclava ruseasca in inima Europei”. Fii la curent…

- Se pare ca Austria vrea gazele din Marea Neagra pentru a fi de acord cu intrarea noastra in Schengen, potrivit surselor noastre. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Europarlamentarul Eugen Tomac (PMP) considera ca se intrunesc elementele pentru sesizarea Curții de Justiție a UE in cazul in care Austria blocheaza aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Dorin Cioaba, autoproclamatul „rege” internațional al romilor, anunța ca va relua solicitarea catre conducerea Indiei, de a recunoaște minoritatea roma, ca aparținand poporului indian, astfel incat „sa aiba cine sa ne reprezinte la nivel internațional”, noteaza turnulsfatului.ro. Fii la curent…