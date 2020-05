Dorin Chirtoacă, apostrofat de ambasadorul României la Chișinau: Sunteți responsabil... CHIȘINAU, 7 mai - Sputnik. Ambasadorul Romaniei in țara noastra, Daniel Ionița, a fost vadit deranjat de manifestația de protest care au avut loc astazi in timpul ceremoniei de primire a ajutorului umanitar din partea Romania. Un grup de unioniști, in frunte cu Dorin Chirtoaca, l-au huiduit pe premierul Ion Chicu. Ionița s-a apropiat de protestatari și i-a rugat, pe un ton apasat, sa protesteze in alta parte. ”Sunt ambasadorul Romaniei, daca ne iubiți și respectați, va rog frumos, pastrați solemnitatea. Suntem pentru un eveniment frumos. Vreți sa faceți manifestari de genul acesta, mergeți… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

