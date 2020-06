Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul și actorul de telenovele a aflat zilele acestea o super veste: familia lui se va mari cu inca un membru. Nu, iubita lui nu este gravida, ci partenera fratelui sau, Ciprian Popa, așteapta un copilaș in viitorul apropiat, probabil spre sfarșitul anului acesta sau inceputul anului viitor. Luminița…

- Fosta cantareața face apel la prietenii ei din mediul online și ii avertizaza cu privire la un individ care nu vrea decat sa ii faca rau, deși a fost un apropiat al familiei sale in trecut.

- Fosta concurenta la mai multe reality-showuri de supraviețuire, Otniela Sandu a devenit infuencer și actrița. Vedeta a povestit in exclusivitate pentru Tabu ce a facut in perioada asta de izolare, la ce a visat și ce iși dorește pentru viitor. Puteți citi mai multe in interviul de mai jos pe care ni…

- "Si ai plecat, mamaie... In prima zi de mai, in luna luminata. In ultimii ani, pe toti cei care treceau sa te vada, ii intrebai daca vor veni la inmormantarea ta. N-am fost decat opt insi, c-asa-i in stare de urgenta... Cu masti pe fata, fara sa ne putem imbratisa, macar. Ti-ai fi dorit o…

- Mihaela Radulescu este considerata una dintre cele mai puternice femei din showbiz-ul autohton, dar cu toate acestea, nu mulți sunt cei care știu cate a patimit in copilarie. „Diva de Monaco” a vorbit deschis despre traumele din tinerețe, cat și despre vina pe care o poarta parinții sai. Chiar…

- Situația dramatica prin care trece Dinamo, aflata la un pas de a nu obține licența pentru viitorul sezon al Ligii I, l-a determinat pe unul dintre foștii fotbaliști ai marii rivale sa faca un gest privit cu admirație de membrii Peluzei Catalin Haldan. O fosta vedeta a Stelei a donat bani pentru Dinamo.…