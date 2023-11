Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa a fost surprins de polițiști sub influența drogurilor Sursa articolului: Dorian Popa, prins sub influența substanțelor interzise in trafic. Ce explicație le-a dat polițiștilor Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Chef Foa (Florin Scripca) a fost prins de polițiștii rutieri in timp ce conducea sub influenta substantelor psihoactive. Bucatarul a oferit un raspuns dupa ce informațiile s-au viralizat. Spune ca-i pare rau pentru ca a dezamagit.

- Florin Scripca, alias Chef Foa, a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise. Potrivit unor surse judiciare, barbatul de 41 de ani a fost oprit in trafic in nordul Capitalei, iar testarea preliminara a indicat ca a consumat cocaina și canabis.

- La data de 6 octombrie 2023, in jurul orei 23.30, polițiștii Serviciului Rutier, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii rutieri din Campeni, au oprit, pentru control, un autoturism care era condus, pe strada Horea din Campeni, de un tanar de 26 de ani, din comuna Bistra. In urma testarii conducatorului…

- Un alt caz șocant a avut loc, in urma cu puțin timp. De aceasta data, un pilot al unei cunoscute companii aeriene a fost concediat și a primit interdicție de a pilota avioane, dupa ce a fost prins drogat inainte de zbor. Acesta a consumat cocaina chiar inainte de decolare. Cum s-a dat barbatul de gol.

- La data de 23 septembrie 2023, in jurul orei 20.40, in timp ce acționau pe strada Mihail Kogalniceanu din municipiul Sebeș, polițiștii rutieri din Sebeș au oprit, pentru control, un autoturism care era condus de un tanar de 23 de ani, din Sebeș. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul din…

- Zi importanta pentru Sorinel Copilul de Aur. Dupa ce la inceputul acestui an, artistului i s-a facut dosar penal pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante, astazi manelistul va da cu subsemnatul in fața magistraților.

- In noaptea de 5 septembrie 2023, in jurul orei 02.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia au oprit, pentru control, pe Bulevardul Republicii, din municipiu, un autoturism condus de un tanar de 20 de ani, din Alba Iulia. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul drugtest, a rezultat ca era sub…