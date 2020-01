Stiri pe aceeasi tema

- Astazi se continua sudarea ochetilor pe corpul epavei.Scafandrii vor inspecta fundul marii in zona in care se va verticaliza nava. In functie de situatia sub apa este posibil sa fie amplasate paturi metalice pentru a impiedica alunecarea navei in senal in momentul verticalizarii.Totodata, scafandrii…

- Decizia printului Harry si a sotiei sale Meghan de a renunta la indatoririle lor regale si de a-si imparti timpul intre Marea Britanie si Canada ar urma sa mareasca valoarea brandului Canadei in strainatate si sa aduca beneficii turismului, desi consultantii in marketing afirma ca efectul va fi limitat,…

- FCSB - CRAIOVA 2-0 // Gigi Becali a anunțat ca-l dorește foarte mult pe Dan Nistor (31 de ani) de la Dinamo, deși are mai mulți mijlocași in echipa. „I-am spus lui Vintila ca trebuie sa vorbim despre jucatorii pe care-i vreau. Chiar i-am spus ca vreau sa aduc un jucator. E mijlocașul pe care-l vreau.…

- Dorian Popa a avut prima reacție, dupa ce in ultima perioada s-a spus ca intre el și Oana Zavoranu este mai mult decat o relație de prietenie. Cei doi sunt colegi de platou, in serialul Sacrificiul, iar ultimele imagini surprinse cu cei doi au lasat loc de interpretari.Dorian a ținut sa lamureasca aceasta…

- Primarii sau reprezentantii celor 70 de localitati din Gorj au primit listele electorale permanente si ultimele instructiuni pentru alegerile de duminica. Primarii vor prelua buletinele de vot de la Prefectura vineri, intre orele 12-16. Buletinele de...

- Teo Trandafir a devenit, din vara, proprietara unei case, dar se inarmeaza cu rabdare in ceea ce privește amenajarea și spera sa faca sarbatorile de iarna in noul camin conjugal. Din iulie și pana in prezent, a avut multe peripeții, astfel ca a și luat decizii drastice. Recent, vedeta Kanal D a avut…

- Si-a construit o casa de lux, iar pentru asta a cheltuit o avere. Cu 300.000 de euro, Dorian Popa a reusit sa isi indeplineasca cel mai frumos vis. Iar in cuibusorul de nebunii, vedeta va locui impreuna cu iubita sa, Claudia. Insa cum arata palatul lui Dorian, va prezentam in continuare, pentru ca reporterul special…